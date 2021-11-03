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Dünya Ruslar rüşvetle YPG’li sızdırıyor
Dünya

Ruslar rüşvetle YPG’li sızdırıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’deki Rus askerlerinin Türkiye ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızmak isteyen YPG’li teröristleri ve rejim bölgesindeki kişilere 200 dolar karşılığında aracılık ettiğini görüntüledi. Tel Tamer ve Ayn İsa’dan alınanlar Rus zırhlı araçlarıyla ‘devriye kamuflajı’ altında Türkiye kontrolündeki bölgelere bırakılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:32:00 -
Ruslar rüşvetle YPG’li sızdırıyor

LEVENT SONAT

Türkiye’nin Suriye’de bulunmasından rahatsız olan Rusların, terör örgütü YPG/PKK ile nasıl ortak çalıştığını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) görüntülerle ortaya koydu. SHOR yayınladığı haberle birlikte Rus askerlerin teröristlerle çekilmiş görüntülerine de yer verip, yapılan hainliği ortaya koydu.

SHOR sitesinden verilen habere göre; Rus birlikleri, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda SDG takma adını kullanan YPG kontrolündeki bölgelerden, Türk kontrolündeki bölgelere gizlice girmelerine yardım ediyor. YPG militanlarının yanı sıra diğer sivillerin de benzer yolla Rus birlikleri tarafından Türkiye ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere taşındığı da belirtildi.

Simsarlara çalışıyorlar

Güvenilir SOHR kaynakları, Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG kontrolü altındaki bölgelerde konuşlanan Rus askerlerinin, son zamanlarda teröristlerin elindeki bölgelerden Türkiye ve desteklediği muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere geçmek isteyenleri kaçırmaya başladığını bildirdi. Kaynaklara göre, Rus zırhlı araçları simsarlarla koordinasyonun ardından genç erkekleri, 200 dolar karşılığında Tel Tamer ve Ayn İsa arasındaki M4 otoyolu üzerinden alıp zırhlı araçlarla, Türk kontrolündeki bölgelere “devriye kamuflajı” ile taşıyor.

Türk kontrolündeki bölgelere giren YPG’li teröristler eylem gerçekleştirirken, Suriyeli sivil gençler ise kaçakçılar vasıtasıyla Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. SOHR kaynakları, Türkiye kontrolündeki bölgelere girmek isteyen herkesten Rusların 200 dolar aldığını da doğruladı.

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