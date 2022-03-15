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Ekonomi Ruslar rotayı Türkiye’ye kırıyor
Ekonomi

Ruslar rotayı Türkiye’ye kırıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya ekonomisinde de hareketliliğe neden oldu. Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Ruslar’ın gayrimenkulde tercih edeceği ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi bekleniyor. Öte yandan Ukrayna’dan göç edip hayat kurmak isteyenler için de Türkiye seçenek.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 15:00:00 -
Ruslar rotayı Türkiye’ye kırıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Hakan Akdoğan “Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Rusya zaten Türkiye’ye en çok ilgi gösteren ilk üç ülkeden biri” dedi.

‘Türkiye’ye yabancı değiller’

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Rus yatırımcıların farklı limanlara yöneleceğini aktaran Akdoğan, “Bu yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki büyük ve küçük çaplı yatırımcılar farklı ülkelere yönelmek isteyecekler. Bu noktada Türkiye onlar için en güzel seçeneklerin başında geliyor. Hem turizm hem de ticari anlamda zaten Ruslar Türkiye’ye yabancı değil. Böyle bir durumda da yatırımlarını buraya yönlendirmeleri çok normal” diye konuştu.

‘Nitelikli konut alıyorlar’

Rusların gayrimenkul tercihleri hakkında da bilgi veren Akdoğan, “Rusların Antalya, İstanbul ve İzmir’den gayrimenkul alması bekleniyor. Ayrıca Ruslar, yüksek getiri sağlayan nitelikli konutlar alıyor. Özellikle sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı. Akdoğan’a göre Rusların yanı sıra Ukrayna’dan göç edip hayat kurmak isteyenler için de Türkiye önemli bir seçenek.

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