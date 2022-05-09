  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ruslar petrol için müşteri buldu
Ekonomi

Ruslar petrol için müşteri buldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretimini mayısta artıracağını belirterek petrol ihracatında Asya-Pasifik bölgesi dahil yeni müşteriler bulduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 22:59:00 -
Ruslar petrol için müşteri buldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu ayın başındaki petrol üretiminin nisana kıyasla daha iyi olduğunu açıkladı.

Ülkenin petrol üretiminin bu ay iyileşmesini beklediklerine işaret eden Novak, "Rusya'nın petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla artıracak" dedi.

Novak, Rus petrol şirketlerinin ise ihracat yollarında çeşitlendirmeye gittiğine dikkati çekerek "Yeni koşullarda yeni istikametler arıyorlar ve yeni sevkiyat zincirleri oluşturuyorlar. Yeni alıcılar olduğunu ve Asya-Pasifik dahil yeni rotalara daha yüksek hacimlerde sevkiyat olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yatırımlar yapacaklarını anlatan Novak, Çin'e uzanan Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu hattının genişletilmesinin de bu yatırımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Novak, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya Maliye Bakanlığı da 6 Mayıs'ta, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir sağladığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay