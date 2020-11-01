Ruslar Paşinyan’ın gözyaşına acımadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Paşinyan, Putin’e gönderdiği bir mektupla Dağlık Karabağ’daki durumu detaylı biçimde anlattı. Paşinyan, Ermenistan topraklarına ulaştığını iddia ettiği çatışmaların göz önünde bulundurularak, Rusya’nın ülkesinin güvenliğini sağlamak için nasıl ve ne düzeyde bir yardım gösterebileceğini ele almak için derhal istişarelere başlama talebini iletti. Mektupta, talep için dayanak olarak iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri ve 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın 2. maddesi gösterildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı da Paşinyan’ın yardım çağrısıyla bir açıklama yaptı. Rusya’nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması’na atıfta bulunulan açıklamada, “Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan’a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz” denilerek bölgenin Azerbaycan toprağı olduğu ifade edildi.

Azeri basını, Rusya’nın Paşinyan’ın gözyaşlarına acımadığını belirtti.