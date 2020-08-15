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Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Rus Karikatürist Vitaliy Podvitskiy Doğu Akdeniz’de durdurulmaya çalışılan Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i çizerek; Fransa, Yunanistan ve ABD ile adeta dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:56:00 - 2020-08-15 13:04:25
Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Daha önce çizdiği karikatürlerle Türkiye’nin gücünü yansıtan karikatürist bu sefer de AB ülkeleri ile Oruç Reis üzerinden dalga geçti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Senatör Bob Menendez ile Devlet, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Meclisi Alt Komitesi üyesi Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupla Türkiye'ye acınası bir şekilde yaptırım talebinde bulundu.

Pompeo'nun ABD yönetiminden talep ettiği çağrıda, Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i Akdeniz’den çıkarmasını aksi halde Türkiye’ye uygulanacak yeni yaptırımlar için birlikte çalışması talep edildi.

Yunanistan ve Fransa cephesinde ise, Macron’un askeri varlıklarını artırma açıklaması, Miçotakis’in de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerinden ötürü yaptırım uygulama talebi bulunmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, gücünden ve Akdeniz’deki konumundan bir saniye bile geri adım atmayan Türkiye dünya basınında yerini koruyor.

Petrol araştırma ve sismik gemimizi tüm heybeti ile çizen karikatürist ABD’den ve AB’den gelecek yaptırımları bir balıkçı ağı ile ve yöneticileri de taka ile balık avına çıkanlara benzetti.

Devamında ise, yoluna tüm gücüyle devam eden bir Oruç Reis çizilmiştir.

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