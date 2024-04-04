Ruslar neden Türkiye'yi seçti? Bi hayli merak edildi! Rus vatandaşlar akın akın Türkiye'ye geliyor

2024 yılının ilk üç ayında Rusların hava yoluyla en çok tercih ettiği destinasyonun Türkiye olduğu açıklandı. Ortalama bilet fiyatlarının 28 bin 600 ruble olduğu bu dönemde, Rusya vatandaşlarının Türkiye'ye olan ilgisi dikkat çekici bir şekilde artmış durumda.

Türkiye'nin, Rus ziyaretçiler için cazip bir destinasyon olmasının arkasında çeşitli faktörler bulunuyor. Özellikle sıcak iklimi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Türkiye, tatilciler için ideal bir seçenek sunuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sunduğu uygun fiyatlı tatil imkanları da Rus turistlerin ilgisini çekiyor olabilir.

Bununla birlikte, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de turizmi desteklemesi de ön plana çıkıyor. İki ülke arasındaki sıcak ilişkiler, turistler arasındaki seyahatleri kolaylaştırıyor ve Türkiye'nin Rus ziyaretçiler için güvenli ve dostane bir ortam sunmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye'yi takip eden diğer destinasyonlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Tayland ve Özbekistan bulunuyor. Ancak, Türkiye'nin bu listede ilk sırayı alması, ülkenin Rus turistler arasında popülerliğinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Rusya vatandaşlarının bu dönemde en fazla uçak seyahati yaptıkları ülkeler ve ortalama gidiş-dönüş uçak seferi fiyatları şöyle sıralanıyor:

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Belarus: 10 bin 700 ruble

Ermenistan: 20 bin 500 ruble

Azerbaycan: 23 bin 700 ruble

Özbekistan: 26 bin 700 ruble

Kazakistan: 27 bin 100 ruble

Türkiye: 28 bin 600 ruble

Gürcistan: 33 bin 500 ruble

Birleşik Arap Emirlikleri: 45 bin 400 ruble

Çin: 62 bin 500 ruble

Tayland: 78 bin 500 ruble (airporthaber)