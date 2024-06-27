Ruslar ne de Almanlar: Türkiye'ye 1.5 milyon kişi gelecek! O ülke Türkiye'ye girişlerine karşı sinyali verdi

Geçen yıl yaklaşık 990 bin olan Romanya'dan gelen turist sayısının, bu düzenlemeyle birlikte 1,5 milyonu aşması bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu: "Rumen vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek"

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahetini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum.

Kimlikle Giriş İmkanı: "Rumen vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısında, "Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahetini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum" diyerek duyurmuştu!



Turizmde Artış Beklentisi: Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kimlikle giriş imkanı sayesinde Romanya'dan gelen turist sayısının en az %30 artacağını öngörüyor. Pasaport ve vize masraflarının ortadan kalkması, bu bütçenin tatil harcamalarına eklenmesine olanak tanıyacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya ve Diğer Bölgeler: Romanya, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında 7. sırada bulunuyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu düzenlemenin ardından bölgeye gelen turist sayısının en az %50 artmasını beklediklerini belirtti.

Pozitif Etki ve Rezervasyon Artışı: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, benzer bir düzenlemenin Polonya ile yapılmasının ardından olumlu sonuçlar alındığını ve Romanya'dan da benzer bir etki beklediklerini ifade etti. Kavaloğlu, sadece Antalya'ya gelen turist sayısının 500 bini aşmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu düzenleme, Türkiye'nin turizm gelirlerini artıracak ve özellikle Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan durağanlığı telafi etmeye yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.