Ruslar NATO uçağını kovaladı
Rus Su-27 savaş uçağının Kaliningrad semalarında, NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.31 Ocak 2019 Perşembe 17:04
Rus Su-27 savaş uçağının NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Su-27 uçağının NATO'ya ait bir uçağa müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda İttifak'ın uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu hızla uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü.
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