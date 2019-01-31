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Ruslar NATO uçağını kovaladı

Rus Su-27 savaş uçağının Kaliningrad semalarında, NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:04

Rus Su-27 savaş uçağının NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Su-27 uçağının NATO'ya ait bir uçağa müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda İttifak'ın uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu hızla uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:04
  1. NATO
  2. Rusya

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