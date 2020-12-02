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Korona Virüs Ruslar koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatını açıkladı
Korona Virüs

Ruslar koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatını açıkladı

Koronavirüse karşı Ruslar tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 2021 başından itibaren satışa sunulacağı ve aşının bir dozunun 10 dolardan satışa sunulacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:32:00 - 2020-12-02 23:41:25
Ruslar koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatını açıkladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumunda düzenlenen Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuştu. Dmitriyev, Sputnik V aşısının 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.

Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.

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