Ruslar koronavirüs aşısı Sputnik V'nin fiyatını açıkladı
Koronavirüse karşı Ruslar tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 2021 başından itibaren satışa sunulacağı ve aşının bir dozunun 10 dolardan satışa sunulacağı belirtildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumunda düzenlenen Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuştu. Dmitriyev, Sputnik V aşısının 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.
Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.