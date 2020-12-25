Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Rusya'nın Kazakistan sınırındaki Orenburg Bölgesi'ndeki Donguz bölgesinde Kalaşnikof firmasının ürettiği Strela-9M333 uçaksavar sistemi test edildi.
Gece güdümlü füzeler kullanarak denenen yeni silah hedefleri başarıyla imha etti.
Yeni uçaksavar sistemi alçaktan uçan uçakları, helikopterleri, insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini vurma yeteneğine sahip.