Ruslar flaş kararı duyurdu: Türk şirketle yollarımızı ayırdık

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’da yapılan etilen tesisi inşaatında Türk şirketi Gemont ile yollarını ayıran SİBUR, şirket çalışanlarının Türkiye’ye dönüş masraflarını karşılama teklifinde bulundu.



Nijnekamskneftehima’dan yapılan açıklamada, Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 500’den fazla şirket çalışanının Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.



Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Nijnikamsk şehrinde, etilen tesisi inşaatında Türk-Rus ortaklığının sonuna gelinmişti. Rus şirketi SİBUR, Türk Gemont şirketi ile projeye devam etmeme kararı almıştı.



Gerekçe olarak, Gemont’un vergi dairesine ve taşeronlarına olan borçları gösterilmişti.



Mart ayında, tesis inşaatında Gemont işçileri, maaş ödemeleri Ukrayna opearasyonu öncesindeki dolar kuruna fikslendiği gerekçesiyle grev yapmıştı.



11 Haziran'da konu şu haberle gündeme gelmişti:

SİBUR Türk şirketiyle yollarını ayırıyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Nijnikamsk şehrinde, etilen tesisi inşaatında Türk-Rus ortaklığının sonuna gelindiği bildirildi.



Rus medyasında yer alan haber göre, Rus şirketi SİBUR, Türk Gemont şirketi ile projeye devam etmeme kararı aldı.



Business Online sitesi, gerekçe olarak, Gemont’un vergi dairesine ve taşeronlarına olan borçlarının gösterildiğini yazdı.



Sözleşmenin feshedilmesinin kararlaştırıldığı, Türk şirketinin çalışanlarının bir ay içinde şantiyeden tamamen ayrılacağı bildirildi.



Nijnekamsk’ta EP-600 etilen tesisi inşası için 2020 yılında SİBUR ile Gemont arasında anlaşma imzalanmıştı.



Mart ayında, tesis inşaatında Gemont işçileri, maaş ödemeleri Ukrayna opearasyonu öncesindeki dolar kuruna fikslendiği gerekçesiyle grev yapmıştı.



10 Mart tarihinde ise şirketin Nijnekamsk’taki ofisinde vergi soruşturması kapsmında FSB tarafından arama yapılmıştı.



TürkRus.Com'un konuyla ilgili sorusuna Gemont şirketi yanıt vermedi.



İmzası 2020 şubat ayından atılan projenin 2022 sonunda tamamlanması öngörülüyordu.