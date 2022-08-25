Ruslar duyurdu! Türkiye'nin alternatifini bulduk... İşte o ülke

Rusya, Etiyopya ile şubat ayında durdurduğu uçuşları yeniden başlatıyor. Kommersant gazetesi, Etiyopya Havayolları'nın Rus yolcuların tüm dünyaya uçuşlarında alternatif hub (aktarma noktası) olarak Addis-Ababa'yı önerdiğini yazdı.



Gazetenin görüşüne başvurduğu uzmanlar, mevcut fiyatların korunması durumunda Etiyopya'nın başkentinin İstanbul'a alternatif olabileceği görüşünü dile getirdi.



Habere göre, Moskova Domodedovo havalimanından Boeing 787 model uçaklarla haftada üç kere Addis-Ababa'ya sefer düzenlenecek.



Addis-Ababa'nın özellikle Güney Amerika, Afrika ve hatta ABD uçuşlarında aktarma noktası olarak işlevli olacağı görüşü hakim.



Kommersant, şu anda Moskova'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'a gidebilmek için Katar üzerinden aktarma yapmak ve 180 bin ruble bilet parası ödemek gerektiğini yazıyor. Aktarmanın Addis-Ababa'da yapılması durumunda ise bu miktar 33 bin rubleye kadar düşüyor. Uçuş süresi ise 16 saat.