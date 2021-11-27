Ruslar duyurdu: Antalya'da bir vatandaşımız öldü

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, bir buçuk ayı aşkın süredir ağır durumda Türkiye’de hastanede tedavi gören bir Rus turistin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkonsolosluk yetkilisi, Sputnik’e demecinde ağır durumda hastaneye kaldırılan ve bir buçuk ayı aşkın süredir tedavi gören Rus turistin hayatını kaybettiğini belirtti.

Diplomatik temsilcilikten daha önce yapılan açıklamada ise Rus turistin maddi limitinin tükendiği ve evine geri gönderilmesi ile ilgili çalışma yapıldığı bildirilmişti.

Daha önce Rus medyası, (Rusya Federasyonu’na bağlı) Başkurtistan’da ikamet eden, ailesi ile birlikte iznini Türkiye’de geçirmeye karar veren bir kişinin koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi altına alındığı, turistin akciğerinin ciddi hasar gördüğü, durumu ağırlaşan turistin suni komaya sokulduğu ifade edilmişti.