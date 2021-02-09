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Dünya Ruslar büyük bir faciadan döndü! Uçak az kalsın patlıyordu
Dünya

Ruslar büyük bir faciadan döndü! Uçak az kalsın patlıyordu

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Uçakta büyük hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:57:00 -
Ruslar büyük bir faciadan döndü! Uçak az kalsın patlıyordu

Rusya’da bir askeri kargo uçağı, Kuril Adaları'na iniş esnasında olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıkarken, uçağın sert iniş yapması sonucu ön kısmında büyük hasar oluştu.

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait AN-12 tipi askeri kargo uçağı, Kuril Adaları’nda bulunan havaalanına inişi sırasında şiddetli kar ve tipi fırtınası nedeniyle pistten çıktı. Uçağın sert iniş yapması sonucu ön kısmında büyük hasar meydana geldi.

Faciadan dönüldü

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile uçağın motorlarının durdurularak, uçağın patlaması engellendi. Olayda yaralanan olmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, hava koşullarını dikkate almadan uçağın kalkışına izin veren personele disiplin cezası verileceği bildirildi.

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