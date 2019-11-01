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Dünya

Ruslar Bağdadi’nin öldüğüne inanmıyor… ‘Görüntüler yeterli değil!’

Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan eski terörle mücadele uzmanı Sergey Gonçarov, ABD’nin yayınladığı Bağdadi operasyon görüntülerinin yeterli olmadığını söyledi.

2019-11-01 06:23:00 -
Ruslar Bağdadi’nin öldüğüne inanmıyor… ‘Görüntüler yeterli değil!’

Alfa Grubu Uluslararası Gaziler Birliği Onursal Başkanı Sergey Gonçarov, Sputnik’e açıklamasında, "Videoda, özel timin evi çevrelediğini ardından patlamanın meydana geldiğini görüyoruz, bununla operasyon son buluyor. Ancak bu video, El Bağdadi’nin öldüğünün kanıtı açısından hiçbir şey eklemiyor. Tek gördüğümüz, bir yerlerde bir şeylerin olduğu" ifadelerini kullandı.

Gonçarov, “Cesedin gerçekten El Bağdadi’ye ait olduğunu uzmanlar doğrulamalı” diye ekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınlamıştı.

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Yorumlar

Kafkas

Aynen. Defalarca söylediğim şeyi tekrarlamak istememiştim. Bu Rus uzman doğru olanı söylemiş.
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MEHMET TÜTÜNCÜ

SADECE ruslar deyilki KİMSE inanmıyor
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