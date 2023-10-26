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Dünya Ruslar apar topar Rusya'ya dönmeye başladı! Sebebi belli oldu
Dünya

Ruslar apar topar Rusya'ya dönmeye başladı! Sebebi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 18:09:00 -
Ruslar apar topar Rusya'ya dönmeye başladı! Sebebi belli oldu

Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeyi terk eden Ruslar geri dönmeye başladı. Bu geri dönüşün sebebi belli oldu.

Ağır yaptırımlar ve Rusya’da ilan edilen seferberlikten etkilenmemek için ülkeden ayrılan Ruslar geri dönüyor.

Yüzde 15'ten fazlası şimdiden Rusya'ya geri döndü

Financial Times'ın Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nden araştırmacıların verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkeyi terk eden vatandaşların yüzde 15'inden fazlası şimdiden Rusya'ya geri döndü.

Analizlerine göre Ruslar, Ortadoğu'da kötüleşen durumun yanı sıra yurtdışında da kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine geri dönüyor.

Haberde ülkelerini terk eden Rusların klasik anlamda ekonomik bir göç yapmadıklarını, bu kişilerin Rusya'da çok yetkin uzmanlar olduklarını ve şimdi gittikleri ülkelerde para, statü kaybettiklerini ve yurt dışında birçok insanın yaşam kalitesinin düştüğüne dikkat çekiyor.

Ekim 2022'de Forbes, Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberliğin ardından yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığını bildirdi.
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Kremlin bu bilgiyi uydurma olarak nitelendirdi.

Aralık ayında Kazakistan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında ülkeye 2,9 milyon Rus'un giriş yaptığını açıklamıştı.

9 Ekim'de Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yakın zamanda ülkeyi terk eden Rus vatandaşlarının geri dönmeleri durumunda kendilerini bekleyen her hangi bir tehlikenin olmadığını açıklamıştı.

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