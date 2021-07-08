  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Moise'nin eşi ABD'ye nakledildi
New York borsasına tutanak gazı
Duyuruldu! 19 Temmuz'da Biden ile görüşecek
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Dünya Rus'dan NATO'ya gözdağı
Dünya

Rus'dan NATO'ya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının Su-30M2 savaş uçakları eşliğinde, NATO’nun Deniz Esintisi tatbikatının yapıldığı Karadeniz’de uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 01:40:00 -
Rus'dan NATO'ya gözdağı

Uçuşun yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli uçakların mürettebatları Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak yapılıyor” açıklamasında bulundu.

ABD ve NATO, toplamda 32 ülkeden 32 savaş gemisi, 40 uçak ve 5 bin askerle Karadeniz’de Deniz Esintisi (See Breeze) tatbikatını gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay