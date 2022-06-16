Rus yetkili Türkiye için güzel haberi verdi: Artık yetişemez olduk

Sezon başında savaş nedeniyle Rus turistlerin gelmeyeceği düşünülmüştü. Şimdi Rus turistler gelmek için plan yapıyor ama yoğunluk sorunu yaşanıyor.

Türk turizmciler, yıllardır Rus ve Ukraynalı turistleri ağırlıyor ve hizmetlerini bu iki ülkenin insanına uygun koşullarda yürütüyor. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeni ile turizmciler, bu iki ülkeden gelecek misafirlerin artık gelemeyeceği noktasında tedirgin oldu. Ancak İngilizler ağırlıklı olmak üzere diğer ülkelerden ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıldı.

Rusların tatil amacı ile Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Rezervasyonlarda da bu yönlü bir artış oldu.

Talep fazlalaştı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), bu aşamada yaptığı açıklamada, ülkede Türkiye’de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi.

Türkiye'ye olan tatil talebi, özellikle uçuşlarda yer kalmaması şeklinde bir yoğunluğa yol açtı.

Tur paketi sıkıntısı yaşanıyor

ATOR’dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin, yakın tarihler için Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşandığı konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Antalya'ya uçak bulmakta zolanıyorlar

AA'nın haberine göre, Moskova’dan sonraki 2-3 günü kapsayacak şekilde Antalya’ya uçuş bulmanın imkansız olduğuna işaret edilen açıklamada, “Talep, kısıtlı hava yolu taşımacılığı nedeniyle arzı önemli oranda aşıyor. Ege sahillerine yönelik arz sıkıntısı daha da fazla.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temmuz ve ağustos ayına yönelik tatil seçeneklerinde ise durumun daha iyi olduğuna işaret edilirken durumun kademeli olarak daha iyi bir hale geldiği ve hava yolu taşımacılığı konusunda da iyileştirmelerin yapıldığı kaydedildi.