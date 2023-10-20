Rus yetkili önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye ve BAE'ye gidiyorlar

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze, Rusya Yöneticiler Birliği Otel İşletmeciliği ve Turizm Sanayi Komisyonu toplantısında 2023 yaz sezonunun sonuçlarını açıkladı, 2024 yılı için de öngörülerde bulundu. Lomidze yurtdışı turlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

2023 yazında yurtdışı turlara talep yüzde 15 arttı

Bu yaz yurtdışı turlara talep dalgalıydı. Ulaşım hacimlerinden, dış politika olaylarından ve tabii ki artanruble döviz kurundan etkileniyordu. Sezon başarısız değildi ancak yine de beklenenden biraz daha kötü geçti. ATOR, 2022 yazına kıyasla yurtdışı turlara talepte ortalama yüzde 15'e varan artış yaşandı.

Yaz sezonunun 4 popüler ülkesi!

Yıl boyunca yurtdışı turizminde dört değişmez lider ülke öne çıktı. Bu ülkeler Türkiye, BAE, Mısır ve Tayland. Bu ülkelerin konumları yılın farklı mevsimlerine göre değişebilir.

Kasım ve yılbaşı tatil turlarına talepte yüzde 30 artış var

Bu yıl artan döviz kurlarına rağmen Rus turistler seyahat etmekten vazgeçmiyor. Bu yıl Kasım ve yılbaşı tatillerine olan talepte yüzde 30 artış var. Bu artışta seyahat edilebilecek ülke sayısındaki artışta etkili oldu.

2024 için artış bekliyoruz

2024'te yurtiçi turizm büyüyor ve 2024’te şüphesiz yerli turist sayısında artış olacak. Dış turizmde olumlu dinamikler bekleniyor ancak bu pazarda ulaşımdan jeopolitik ve döviz kurlarına kadar birçok etkileyici faktör var. 2024 sezonunda Rusya'ya yurtdışından gelen turist sayısında da artış olmasını umuyoruz

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