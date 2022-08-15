Rus yanlısı gazeteci ziyaret etti, yeri deşifre oldu! Ukrayna o üssü vurdu

Ukrayna'daki savaş, 173. gününe girdi. Yaşanan çatışmalar Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta yoğunlaştı.

Ukrayna tarafından Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait bir üssün vurulduğu bildirildi. Saldırıda onlarca paralı askerin öldürüldüğü iddia edilirken, Rusya'dan da benzer bir açıklama yapıldı.

Kremlin yanlısı Rus gazeteci Sergei Sreda'nın ziyaret etmesiyle de üssün bulunduğu yerin deşifre olduğu belirtildi.

Sreda, geçtiğimiz hafta Wagner grubunun, Popasna'daki üssünü ziyaret etti. Ukrayna ordusu, Sreda'nın paylaştığı çok sayıda fotoğraf sayesinde üssün yerinin tespit edildiğini, ABD yapımı HIMARS roketleriyle bölgenin hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda 100 Wagner paralı askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'dan benzer açıklama

Moskova'dan da benzer bir saldırı açıklaması yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Harkov bölgesinde Polonya ve Almanya'dan gelen Ukrayna yanlısı yabancı savaşçıların vurulduğunu bildirdi.

İskender füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda en az 100 savaşçının öldürüldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı ifade edilirken, Herson ve Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna 400'den fazla kayıp verdildiği öne sürüldü.

Rusya'nın Donetsk'teki bombardımanında ise birçok sivil yerleşim, roketler ve top mermilerine hedef oldu. Slovyansk'ta altyapı hasar görürken, sivil kayıplar olduğu belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise son bir haftada Rusya'nın 10 muhimmat deposunun vurulduğunu bildirdi.