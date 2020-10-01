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Dünya Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma hakkının bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:28:00 -
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya’dan peş peşe itidal çağrıları geliyor.

Aydınlık’a açıklamalarda bulunan Libya’da karşımıza çıkan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin'den ilginç bir çıkış geldi.

Prigojin yaptığı açıkalamda, ‘Türkiye, Karabağ’daki çatışma ortamına müdahil olma hakkına tam anlamıyla sahiptir’ dedi.

Türkiye’nin saldırgan bir tutum sergilemediğini belirten Prigojin, ‘Türkiye ne yapıyorsa halkın milli çıkarları dahilinde yapıyor’ dedi.

Prigojin, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 2018’de masaya oturduğunu ancak Paşinyan nedeniyle görüşmelerin sonuçlanamadığını belirtti.

Libya’da sürekli karşımıza çıktılar

Rus özel güvenlik şirketi Wagner, Libya’da darbeci Hafter’e destek vermesiyle biliniyordu.

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Abbas

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