Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma hakkının bulunduğunu söyledi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya’dan peş peşe itidal çağrıları geliyor.
Aydınlık’a açıklamalarda bulunan Libya’da karşımıza çıkan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin'den ilginç bir çıkış geldi.
Prigojin yaptığı açıkalamda, ‘Türkiye, Karabağ’daki çatışma ortamına müdahil olma hakkına tam anlamıyla sahiptir’ dedi.
Türkiye’nin saldırgan bir tutum sergilemediğini belirten Prigojin, ‘Türkiye ne yapıyorsa halkın milli çıkarları dahilinde yapıyor’ dedi.
Prigojin, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 2018’de masaya oturduğunu ancak Paşinyan nedeniyle görüşmelerin sonuçlanamadığını belirtti.
Libya’da sürekli karşımıza çıktılar
Rus özel güvenlik şirketi Wagner, Libya’da darbeci Hafter’e destek vermesiyle biliniyordu.