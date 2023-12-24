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Gıda Rus vatandaşlardan Türkiye'nin helal ürünlerine ilgi başladı! kopyalanamaz gıda güvenli! Büyük artış
Gıda

Rus vatandaşlardan Türkiye'nin helal ürünlerine ilgi başladı! kopyalanamaz gıda güvenli! Büyük artış

Yeniakit Publisher
2023-12-24 22:58:00 - 2023-12-24 23:01:13
Rus vatandaşlardan Türkiye'nin helal ürünlerine ilgi başladı! kopyalanamaz gıda güvenli! Büyük artış

Rus devletine bağlı kalite kontrol kurumu Roskaçestvo'nun başkanı Maksim Protasov, Sputnik'e verdiği demecinde, kopyalanamaz gıda için Rusların dörtte birinden fazlasının 'Helal gıda' tercih ettiğini söyledi!

Rus devletine bağlı kalite kontrol kurumu Roskaçestvo’nun başkanı Maksim Protasov, Sputnik’e verdiği demecinde, Rusların dörtte birinden fazlasının ‘Helal’ sertifikalı ürünleri tercih ettiğini söyledi.
Rusya'daki Müslümanların, toplam nüfusun yüzde 15'ini oluşturduğunu hatırlatan Protasov, “Helal sertifikalı ürünleri tercih eden tüketici sayısı, ülkemizdeki Müslümanların sayısından daha fazla, Rusya’daki tüketicilerin dörtte birinden fazlası Helal sertifikası taşıyan ürünlere güveniyor ve satın alıyor” ifadelerini kullandı.

Protasov, Rus tüketicilerin Helal ürünlere güvendiğine dikkat çekerken, Ruslar tarafından duyulan bu güveni, “Çünkü bu ürünlerin akredite kuruluşlar tarafından ek sertifikasyon süreçlerinden geçtiğine eminler" sözleriyle açıkladı.

Ülke çapında gıda dahil olmak üzere çeşitli alanlarda tek standart ve uygunluk değerlendirmesi görevi yürüten tek yetkili devlet kurumu olarak bilinen Roskaçestvo’nun başkanı Protasov, ayrıca yerli helal ürünlerin sıkı bir sertifikasyon sürecine tabi tutulduğunun altını çizerken, sahip oldukları katı yüksek standart değerleri sayesinde diğer ülkelerde de satışına izin verilebildiğini de ekledi.

​Rusya'daki Müslümanların sayısının yaklaşık 20 milyon olduğuna inanılırken, ülkenin toplam nüfusu ise Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından paylaşılan 1 Ocak 2023 tarihli verilerine göre 146 milyon 424 bin 729 kişi olarak kaydediliyor.(sputniknews)

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