Rus varlıklarının gelirleri Ukrayna'ya mı aktarılacak? Birçok ülke nedenini tartışıyor! Neler oluyor böyle?

G7 dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya yardım etmek için kullanmayı hedefliyor.

Ukrayna'ya finansman sağlanması ve Çin'in artan ihracat gücünün karşılanması, İtalya'nın Stresa kasabasında düzenlenen toplantı sırasında maliye bakanlarının yorumlarında ele alınan ana temalar oldu.

G7 Maliye bakanları dün yaptıkları açıklamada, Rus varlıklarından elde edilecek geliri savaştan zarar gören Ukrayna'ya finansmanı arttırmak için kullanmanın yollarını araştıracağını söyledi. Ancak bunun nasıl yapılacağına dair ayrıntı verilmedi.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşan ve AB'nin de temsil edildiği G7 grubu, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından kısa bir süre sonra 300 milyar dolarlık Rus finansal varlığını dondurmuştu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

G7 müzakerecileri, çoğunluğu Avrupa'da tutulan varlıkların en iyi şekilde nasıl değerlendirileceğini tartışıyor.

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Grup, İtalya'nın kuzeyinde iki gün süren toplantının sonunda yaptığı açıklamada, "Dondurulmuş Rus devlet varlıklarından kaynaklanan olağanüstü kârların Ukrayna'nın yararına sunulması için potansiyel yollara ilişkin görüşmelerimizde ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise G7'nin tehdidini yerine getirmesi halinde Moskova'nın da karşılık vereceğini söyledi. Moskova şimdiden Rusya'da faaliyet gösteren bazı Batılı şirketlerin kontrolünü ele geçirmiş durumda.

ABD KREDİ İÇİN ZORLUYOR

Öte yandan ABD, diğer G7 ortaklarını, Kiev'e yakın vadede 50 milyar dolar finansman sağlayabilecek bir krediyi desteklemeleri için zorluyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kiev'e kredi verilmesinin G7 liderlerinin önümüzdeki ay değerlendirecekleri "ana seçenek" olduğunu, ancak "gelecekteki bir olasılık olarak hiçbir şeyi masadan kaldırmak istemediğini" söyledi.