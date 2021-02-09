Rus uzmanlar savaşı masaya yatırdı! ‘Muazzam saldırı başlatılmalı’

Rus Hava Kuvvetleri uzmanları, kritik askeri hedeflere yönelik bombardıman saldırıları ile, topyekün savaşta NATO kuvvetlerini nasıl bertaraf edebileceklerine dair bir analiz yayımladı.

Batı sınırında NATO üyesi ülkelerle sık sık karşı karşıya gelen Rusya'da uzmanlar, olası bir çatışmayı masaya yatırıyor.

Son olarak iki üst düzey Rus askeri stratejist tarafından hazırlanan bir raporda, Moskova ile Batı arasında olası bir savaşın karada başlayabileceği, ancak havada sonuçlanacağı belirtiliyor.

Rusya'nın pilot eğitim akademisindeki iki doçent, olası çatışmayla ilgili analizlerini, Hava ve Uzay Kuvvetleri Dergisi'nin yeni sayısında yayımladı.

Vladilen Stuchinsky ve Mikhail Korolkov, değerlendirmelerinin kusursuz olmadığını belirterek, NATO müttefikleri tarafından ülkeye karşı başlatılacak herhangi bir işgal sonucunun, savaş uçakları ve füzelerle yapılan büyük bir hava bombardımanına nasıl bağlı olacağına anlattı.

'Saldırıyı bertaraf etmek için muazzam bir karşı saldırı gerekiyor'

Uzmanlar, bombardımanı püskürtmek ve kara operasyonları bertaraf etmek için, Rusya'nın muazzam bir karşı veya önleyici saldırı başlatması gerektiğini savunuyor.

Bunun, insansız hava araçlarının, füzelerin, siber savaşın ve yeni silahların birlikte kullanılmasıyla, Batı ekipmanının havalanmadan önce yok edilmesiyle başarılabileceği ileri sürülüyor.

Analiz, ABD'nin 2019'da Soğuk Savaş dönemi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından kilit Rus askeri hedeflerinin potansiyel bombardımanına ilişkin korkulara da işaret ediyor.

INF ile, hem Washington hem de Moskova'nın Avrupa'da kara tabanlı kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırılması yasaklanmıştı.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi Rusya'nın, Avrupa'daki kritik hedefleri vurabilecek füzeler konuşlandırdığını iddia ederek anlaşmadan çekilmişti.

Moskova, ABD'nin iddialarını reddederek, füze menzillerinin INF'ye bağlı kaldığını iddia etmişti.

Uzmanlar, Yeni START anlaşmasının, Biden yönetimi tarafından 'son dakika' imzalanmasıyla, nükleer savaş ihtimalinin azaldığı görüşünde. İmza ile iki ülke arasındaki son silah kontrol anlaşması Yeni Start, Şubat 2026'ya kadar uzatıldı.

Kaynak: star.com.tr