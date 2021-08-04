  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Help Turkey' etiketi açan beslemeler ABD yangınında kayboldu

Türkiye bir ilki başaracak! "TCG Ufuk Korveti" için geri sayım başladı

HDP ile iş kotaran Meral Akşener'i dumura uğratan tepki!

Ezan sesi yankılandı! Büyük ilgi gördü… Alp Arslan yapımcısı Emre Konuk’tan dikkat çeken paylaşım

İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu

AFAD duyurdu: O ilimizde 5.0 şiddetinde deprem

CHP’li Tuncay Özkan’ın IBAN ikiyüzlülüğü! AK Parti IBAN atınca tepki, CHP atınca gelsin paralar

Büyük vefasızlık! Milli Gazete Albayrak ailesine yaptığını CHP'li ırkçıya bile yapmadı

Korkunç şüphe! Hainler ormanlara güneşi görünce bakın ne atmış

Altın almalı mı, satmalı mı? Kritik uyarı geldi: Bundan kaçının
Macron gençlere açıklama yaptı: 4'üncü dalgadan kurtulamazdık
İtalya'da siber saldırı: Aşı sertifikaları ve randevularına ulaşılamıyor!
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Pentagon’daki silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
Sağlık Rus uzmandan koronavirüs sonrası sendrom uyarısı
Sağlık

Rus uzmandan koronavirüs sonrası sendrom uyarısı

Rus Gastroenterolog ve terapist Nikita Harlov, koronavirüs rahatsızlığı sonrası sendromu yaşayan hastalarının kronik hastalıklarının ilerlemesinden şikayet ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 00:14:00 -
Rus uzmandan koronavirüs sonrası sendrom uyarısı

Uzman, koronavirüsü atlatan hastaları arasında kolesistit ve pankreatiti ağırlaşanların yanı sıra, irritabl bağırsak sendromu ve kabızlıktan şikayet eden hastalarının sayısının da gittikçe artığını kaydetti.

Koronavirüsün sinir sistemini de etkilediğini belirten uzman, “Sinir sistemini de vurabilir. Bazı hastalarda uzun süreli depresyona benzer bir durum ortaya çıkıyor, değişen şiddette reaktif depresyonlar görülebiliyor” dedi.

Uzman ayrıca, Kovid-19’u atlatan hastalar arasında astım ve bronşitin de şiddetlendiğine dikkat çekerek, kovid sonrası sendromun bir aydan altı aya kadar sürebileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay