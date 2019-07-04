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Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Direktör Yardımcısı Konstantin Makiyenko, yerli ve milli imkanlarla üretilmesi planlanan TF-X’in, Türkiye’nin kendi havacılık sanayisinin temelini oluşturma konusunda en büyük umut olacağını söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Gazeta.ru’ya konuşan Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Direktör Yardımcısı Konstantin Makiyenko, "Öncelikle Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağını alması durumunda, Rus radarların Amerikan uçaklarını tespit etmeye öğreneceği yönünde çıkan iddiaların asılsız ve gülünç olduğunun altını çizmek isterim. ABD’nin Rus silah alımına bu denli şiddetle muhalefet olmasının altında tamamen farklı sebepler yatıyor, olası rakiplerini maksimum durdurmak ve uzaklaştırmaktır" yorumunda bulundu.

Türkiye’nin kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kararlı olduğunu yazan Gazete.ru, son Paris Air Show havacılıkfuarında Türkiye’nin yerli üretim olan TF-X savaş uçağını sergilediğini hatırlattı. S-400 alımı yüzünden F-35 programına erişiminin tamamen kesilmesi durumunda, TF-X’in, Türkiye’nin kendi havacılık sanayisinin temelini oluşturma konusunda en büyük umut olacağını kaydetti.

Türkiye’nin kendi yapımı uçak dışında Avrupa’nın 6. nesil NGF jetini de değerlendirebileceği belirtilen yazıda, bu uçağın 2040’ta piyasaya sürülebileceğine dikkat çekerek bu tarihin Türkiye için kabul edilebilir olup olmadığını sorguladı. Yazıda, "En önemlisi de Avrupalılar, ABD’nin baskısı altında Türkiye’nin bu teknolojilere erişimini engelleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer alternatifin Çin olduğunu yazan Gazeta.ru, bu ülkenin Shenyang J-31 tipi 5. nesil savaş uçağı üzerinde çalıştığını hatırlattı. Ancak birçok uzmanın Çin’in, talep edilen parametrelere sahip bir uçak motoru üretebileceğine şüpheyle baktığı ifade edilirken J-31 ve J-20’nin gerçek 5. nesil savaş uçağından çok gösteri amaçlı uçan araçlar olduğunu kaydetti. Gazeta.ru, "Bu yüzden Ankara’nın bu bağlamda Rus Su-57’yi alması pek fantastik görünmüyor" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
  1. Ankara
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