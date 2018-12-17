Rus uzmandan çarpıcı analiz! 'ABD Gülen'i iade etmez'

Rusya Tahminler ve Politik Çözümler Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, ABD'nin Fetullah Gülen'i istenmeyen adam ilan edebileceğini ama Türkiye'ye iade edeceğinden şüphe ettiğini belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, G20 Zirvesi'nin yapıldığı Buenos Aires'te ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusu üzerinde çalıştıklarını söylediğini aktarmıştı.

"Gülen'i Türk adaletine teslim etmek katiyen ABD'nin işine gelmez"

Amerikan tarafının bu tür açıklamalarla aslında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emri vermekle suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı kurtarmaya çalıştığını belirten Kuznetsov, Sputnik'e açıklamasında, "Gülen'i Türk adaletine teslim etmek katiyen ABD'nin işine gelmiyor. Bu insan, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında çok fazla biliyor, özellikle bu ilişkilerin gölgede kalan yönünü. Gülen, ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine müdahalesiyle ilgili çok şey biliyor" dedi.

'Gülen'in Türk tarafına iadesinin Türk-Amerikan ilişkilerine darbe vurur'

Gülen'in Türk tarafına iadesinin Türk-Amerikan ilişkilerine muazzam bir darbe olacağını kaydeden Kuznetsov, "Bu yüzden şöyle bir çözüm olabilir: Amerikalılar, Gülen'in politik sığınma başvurusunu reddediyor, istenmeyen adam ilan ediyor ama doğrudan Türkiye'ye iade etmiyor, Gülen de üçüncü bir ülkeye gidiyor" ifadelerini kullandı.