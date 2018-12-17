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Rus uzmandan çarpıcı analiz! 'ABD Gülen'i iade etmez'

Rusya Tahminler ve Politik Çözümler Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, ABD'nin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyeceğini iddia etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:13
Rus uzmandan çarpıcı analiz! 'ABD Gülen'i iade etmez'

Rusya Tahminler ve Politik Çözümler Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, ABD'nin Fetullah Gülen'i istenmeyen adam ilan edebileceğini ama Türkiye'ye iade edeceğinden şüphe ettiğini belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, G20 Zirvesi'nin yapıldığı Buenos Aires'te ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusu üzerinde çalıştıklarını söylediğini aktarmıştı.

"Gülen'i Türk adaletine teslim etmek katiyen ABD'nin işine gelmez"

Amerikan tarafının bu tür açıklamalarla aslında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emri vermekle suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı kurtarmaya çalıştığını belirten Kuznetsov, Sputnik'e açıklamasında, "Gülen'i Türk adaletine teslim etmek katiyen ABD'nin işine gelmiyor. Bu insan, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında çok fazla biliyor, özellikle bu ilişkilerin gölgede kalan yönünü. Gülen, ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine müdahalesiyle ilgili çok şey biliyor" dedi.

'Gülen'in Türk tarafına iadesinin Türk-Amerikan ilişkilerine darbe vurur'

Gülen'in Türk tarafına iadesinin Türk-Amerikan ilişkilerine muazzam bir darbe olacağını kaydeden Kuznetsov, "Bu yüzden şöyle bir çözüm olabilir: Amerikalılar, Gülen'in politik sığınma başvurusunu reddediyor, istenmeyen adam ilan ediyor ama doğrudan Türkiye'ye iade etmiyor, Gülen de üçüncü bir ülkeye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:13
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • AÇIKLAMAAÇIKLAMA21 dk önce
    düzelttiğim mesaj yayınlanınca allah suretimi sığıra çevirdi ben de hatamdan döndüm allah da suretimi eski haline getirdi peygamberler hata yapınca suretleri dönüşmüyor cebrail as geliyor ve yaptıkları hatayı ve doğrusunu açıklıyor allaha emanet olun
  • AÇIKLAMAAÇIKLAMA24 dk önce
    bana inancını kontrolet sen peygamber değilsin allah sadece peygamberlerin hatasını düzeltir diyenler var sözlerinizin başımın üstünde yeri var hamdolsun ben peygamber değilim peygamberlik elbetteki sadece allahın peygamberlerine yakışıyor bana değil ben allahım doğrularımı üstlen nefsine yaz işimi işi senin kudret ellerine kalmış kullarının işini nasıl yapıyorsan öylece hayallerimin ötesinde yap diye dua ediyorum borcumu öde diyorum
  • DÜZELTMEDÜZELTME59 dk önce
    allah sözlerimden razı olmadı fetöcülerin tutuklanmasını istiyor hakkınızı helal edin yanılmışım allaha emanet olun
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL1 sa önce
    Tutuklamalar basladi..15 eyalette..!!!
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    fetonun iadesinin türkiyeye hiç bir faydası yok iade edilmemesinin de abdye hiç bir faydası yok fetonun iliklerine zerrelerine varıncaya kadar tövbe edip allaha dönmesi lazım inancı fetonun sapkınlıkları ile kirlenmiş herkesin de iliklerine zerrelerine varıncaya kadar arınması lazım bunun dışında herşey lafı güzah inanın allaha emanet olun
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    Zaten iade etse de beynini boşaltıp öyle iade ederler.Yani canlı bir ceset haline iade eder. İnsanın beyni tıbbi müdahale ile boşaltılabiliyor. Yürüyen bir zombi haline getirip alın size gülen derler o kadar.

Günün Özeti

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