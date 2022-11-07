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Gündem Rus uzmandan bomba itiraf: Türkler Karadeniz'in sahibi
Gündem

Rus uzmandan bomba itiraf: Türkler Karadeniz'in sahibi

Türkiye'nin Karadeniz'deki gücü hakkında değerlendirmelerde bulunan Rus analist Sergey Mardan, "Türk Deniz Kuvvetleri, Rus Karadeniz Filosu'ndan defalarca kat daha güçlü. Şu anda Türkler Karadeniz'in sahibi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:35:00 - 2022-11-07 16:39:39

Rus analist Sergey Mardan katıldığı bir programda Türklerin Karadeniz'in hakimi olduğunu itiraf etti.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Rus Karadeniz Filosu'ndan kat kat güçlü olduğunu söyleyen Mardan, "Kendimizi kandırmayalım. Türk Deniz Kuvvetleri, Rus Karadeniz Filosu'ndan defalarca kat daha güçlü. Şu anda Türkler Karadeniz'in sahibi. Sovyetler Birliği artık yok" dedi.

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