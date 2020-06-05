Rus uzman: Hafter siyasi arenadan silinecek

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından Rusya'da çarpıcı bir analiz yayımlandı. Rusya'nın resmi haber ajansı RİA Novosti'de yer alan analize göre; Rusyada Yüksek Ekonomi Okuluna bağlı Ulusal Araştırmalar Üniversitesi Doğu Bilimleri Okulu Öğretim Görevlisi Andrey Çuprıgin, Libyada gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablusu işgalinin başarısızlığa uğradığını, ülkenin batısında üslerini kaybeden Hafter için yolun sonunun göründüğünü belirtildi.

Hafter artık destekçilerini de rahatsız ediyor

Hafterin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık rahatsız edici bir figüran haline geldiği yorumunu yapan Rus uzman, Ona (Haftere) yatırım yaptılar ama sonuçlarını alamadılar. Artık kayıpları sıfırlama ve bir karar verme vakti değerlendirmesinde bulundu.

UMH Türkiye sayesinde güçlü direniş gösterdi

Ulusal Mutabakat Hükümetinin, Türkiyenin de desteği sayesinde Hafter güçlerine karşı güçlü bir direniş sergilediğine dikkat çeken Çuprıgin, Hafter zor durumda ve tüm destekçileri ona sırt çevirdi. İkinci Kaddafi olmak istiyordu ve 76 yaşında bu onun son şansıydı değerlendirmesinde bulundu. Çuprıgin ayrıca Türkiyenin Doğu Akdenizde konumunu sağlamlaştırma şansına sahip olduğuna dikkat çekti.

En iyi ihtimalle abdye gider

Rus uzman; Hafter'in 'en iyi ihtimalle ABD’deki ailesinin yanına gitmesine izin verileceği' tahmininde bulundu.