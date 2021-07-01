Rus uzman açıkladı: TF-X savaş uçağı için Rusya devreye girmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Antalya’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra basın toplantısında soruları yanıtladı. Lavrov, "Türk dostlarımızın kendi savunmalarını sağlamak amacıyla S-400 Triumf füze savunma sisteminin ilk alayını kullanma niyeti dahil olmak üzere, Türkiye'nin askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ilkeli tutumunu büyük memnuniyetle karşıladık" dedi.

Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde Rus füze savunma sistemlerinin Türk hava savunması için önemine değindi.

Faliçev, “Rusya ve Türkiye arasında hava kuvvetleri, özellikle de uçaksavar füze silahları alanındaki işbirliği gelişmeye devam ediyor. Rus S-400 sistemlerinin alınmasından sonra Türk hava savunmasının önemli ölçüde güçlendiğini görüyoruz. Bu sistemlerin dört alayını da planlanan tarihten önce Türkiye'ye teslim ettik. Şu anda Moskova ve Ankara, Türkiye'ye Su-35 ve Su-57 uçaklarının tedariki konusunda işbirliğini görüşüyor” diye konuştu.

Rusya’nın Türkiye'ye sadece ekipmanların satışını yapmayıp, aynı zamanda üretim teknolojilerini de sunduğuna dikkat çeken Faliçev, Ankara’nın havacılık sektöründeki planları dikkate alındığında bu konunun Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

'Rusya ekipman satışının ötesinde üretim teknolojilerini de sunmaya hazır'

Rus uzman, “Rusya, Türkiye'ye sadece uçakların satışını değil, aynı zamanda bu uçakların bileşenlerinin ve hatta uçakların tamamının üretimi için bir dizi teknoloji sunmaya hazır. Türkiye için bu konu çok önemli, zira o TF-X adlı kendi süpersonik uçağını geliştirme niyetinde, ki bu uçağın özellikleri bakımından Su-35, Su-57 gibi gelişmiş Rus projelerinden farklı olmadığı düşünüyorum. Bunun uzun vadeli bir program olduğunun ve hemen yürümeyeceğinin farkındayım. Fakat biz, Türkiye’nin hedefine ulaşma konusunda ciddi olduğunu biliyoruz. 2018'de yine Antalya'da ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'u düzenledi ve endüstrisini, kendi havacılık grubunu oluşturup genişletmek amacıyla keskin bir şekilde yönlendirdi” ifadelerini kullandı.

'İki ülke arasında havacılık teknolojisi alanındaki işbirliği giderek artacak'

Moskova ve Ankara arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin ileride giderek artacağına inandığını ifade eden Faliçev, şunları ifade etti:

“Rusya ve Türkiye, havacılık teknolojisi alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeye ilgi duyuyor. 2019 yılında (Moskova bölgesindeki) Jukovskiy’de düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS’ı ziyaret eden (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da bunu söylemişti. O zaman kendisi bizzat Rus geliştiricilerinin çalışmalarını incelemiş ve hatta ilk kez görücüye çıkan Su-57 uçağının kabininde oturmuştu. Türkiye’nin askeri teçhizat tedariki ile ilgili sipariş portföyü bir milyar doların üzerinde ve giderek büyümeye devam ediyor. Bu aynı zamanda Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) yönetimi tarafından da doğrulandı. Türkiye, Rus askeri teçhizatının alıcıları arasında ilk beşe girdi. Gelecekte Rusya ve Türkiye’nin askeri-teknik alandaki ilişkilerinin oldukça yüksek ve istikrarlı bir seviyede kalmaya devam edeceğini düşünmek mümkün.”