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Rus uzman açıkladı! 'ABD İran'daki iktidarı değiştirmek istiyor'

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Rus uzman Nayedin-Rayevskiy, ABD'nin amacının İran'daki iktidarı değiştirmek olduğunu söyledi.

06 Kasım 2018 Salı 17:38
Rus uzman açıkladı! 'ABD İran'daki iktidarı değiştirmek istiyor'

ABD'nin yeni yaptırımlarının sıradan İranlıların yaşam standartlarını kötüleştireceğini ve sonucunda kalkışmalar yaşanabileceğini belirten Rus uzman Nayedin-Rayevskiy, ABD'nin nihai amacının İran'da iktidarı değiştirmek olduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nayedin-Rayevskiy, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi.

Nayedin-Rayevskiy, "Yaptırımlar, olağandan daha sert. ABD'nin açıklamalarının aksine yaptırımlar, İran halkını hedef alıyor. Gıda ürünlerinin, tüketim mallarının fiyatları artıyor. Ahmedinejad döneminde ABD'nin gıda ürünlerine ambargo koymasının ardından yaşanan kalkışmalar yeniden görülebilir" dedi.

'ABD, İran'daki terör örgütlerini destekliyor'

Olası kalkışmaların devrime dönüşmesini tahmin etmenin şu anda zor olduğunu kaydeden Rus uzman, ABD'nin başta Halkın Mücahitleri Örgütü olmak üzere İran topraklarındaki terör örgütlerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Nayedin-Rayevskiy, İran'ın olası karşı adımlarını da yorumladı.

'İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ekonomiye darbe vurabilir'

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatına kısıtlama getirebileceğini belirten Rus uzman, "İran, petrol ihracatına ve ticaretine çok ciddi bir darbe vurabilir. Bu, küresel ekonomide ve diğer bölgelerdeki petrol ticaretinde de ciddi bir etki yaratır" diye konuştu.

Dün uygulamaya konuldu

Bugün itibariyla hayata geçen ikinci yaptırım paketi çerçevesinde İran'ın liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı'nın kara listesine eklenmişti.

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos'ta yürürlüğe koymuştu.

İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:38
  1. Rusya
  2. ABD
  3. İran

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