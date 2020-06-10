Rus uçaklarına Esed kamuflajı

Münübe Yılmaz

Libya’ya gönderilen Rus uçaklarının resmi belgelerde Suriye’ye gönderildiği, sonra Libya’ya aktarıldığı ortaya çıktı. Esed’e bağlı bir askeri kaynak, “Suriye ile Rusya arasındaki askeri ve teknik işbirliği bağlamında ve Hmeymim üssünde düzenlenen özel bir törenle Rus tarafı, bize gelişmiş ve modern MiG-29 savaş uçaklarını teslim etti. Ardından bu uçaklar Libya’ya gönderildi” diye konuştu.