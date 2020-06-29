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Aktüel

Rus uçakları, Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:27:15 -
Rus uçakları, Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait 2 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait Boeing P-8A Poseidon ve RC-135 keşif uçaklarının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus Su-27 avcı savaş uçaklarının ABD uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rusya'nın sınırları ihlal edilmedi. ABD'nin uçaklarına sürekli eşlik edildi. Rus uçakları, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahasını, uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı." ifadeleri yer aldı.

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