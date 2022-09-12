Rus turistleri sarsacak karar geldi

Bugüne kadar AB ve ABD'nin baskılarına rağmen Rus turistlere kapılarını vizesiz olarak açık tutan Karadağ'ın Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç, vize uygulanmasını teklif etti.



Dan haber ajansı ile söyleşisinde konuyu gündeme getiren Kripoviç, Karadağ’ın “AB’nin sadık partneri olduğunu” ve Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini kısıtlaması gerektiğini söyledi.



Rusya vatandaşları bugün Karadağ’da en fazla 30 gün vizesiz kalma hakkına sahip. Daha önce bu süre 90 gündü.



Avrupa Birliği bu ayın başında Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimini iptal etmişti. Karar bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.



Böylece, Schengen vizesi almak isteyen Rusya vatandaşlarının artık 35 yerine 80 euro vize harcı ödemeleri ve daha fazla evrak sunmaları gerekecek.



Rusya ile AB arasında 2007’den bu yana basitleştirilmiş vize rejimi uygulanıyordu.

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