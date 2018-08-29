THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Rus turistlere TIR çarptı: 11'i turist 13 yaralı

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan tır çarptı. Kazada, otobüs ve tır şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Rus turistlere TIR çarptı: 11'i turist 13 yaralı

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi’nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve tır şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
  1. Antalya
  2. antalya
  3. trafik kazası
  4. Rus Turist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist İsrail'in zulmü devam ediyor! 27 Filistinli...
    1. Siyonist İsrail'in zulmü devam ediyor!..
    2. Merkez Bankası'ndan bir hamle daha
    3. Fenerbahçe'nin yeni transferi Hyoran..
    4. BM Genel Sekreteri Antonio..
    5. Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi..
    6. Adnan Oktar'a kötü haber! Suçüstü..
    7. FETÖ'cüye "kahraman" diyen FBI ajanına..
    8. Gözler TBMM'de! Emekliye 355 lira zam
    9. 'Myanmar'daki acı gerçekleri artık..
    10. Venus Z20 ve Venus Z10 satış fiyatı ve..
    11. Bolu'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı:..
    12. Çin'de kargo gemisi alabora oldu: 7..
    13. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1..
    14. Teröristler ABD'ye yalvardı: Gitmeyin!
    15. Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli..
    16. Bartın’da uyuşturucu operasyonu!
    17. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi..
    18. İzmir'de babasının tabancasıyla..
    19. Rus turistlere TIR çarptı: 11'i turist..
    20. Bekir Pakdemirli talimat verdi: Şarbon..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...