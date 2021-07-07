Rus turistlere dehşeti yaşattı! 45 yıl hapis cezası istendi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. isimli Rus turistlere henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Bıçaklayıp kaçtı

Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirledi.

''Akli dengesi yerinde değil iddiası"

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Çığlık seslerine cama çıktım"

Bir apartmanın önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren bina sakinlerinden biri, "Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızın yığıldığını görünce polise ve ambulansa haber verdik. Müdahale ettiler ama kızın durumu iyi değildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi.

Apartman görevlisi ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı. Kadının durumu bayağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi büyük bir bıçakla vurdu" diye konuştu.



Hırsızlık kastının olmadığını söyleyen apartman görevlisi, "Hiçbir şey almaya çalışmadı, direkt saldırdı. 50 metre yukarıda para istemiş, daha sonra turistleri takip etmiş" şeklinde konuştu.