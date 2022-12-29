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Yaşam Rus turistlerden Türkiye kararı! Yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ettiler, akın akın geliyorlar!
Yaşam

Rus turistlerden Türkiye kararı! Yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ettiler, akın akın geliyorlar!

Türkiye’nin yılbaşı döneminde de Rus turistlerin bir numaralı seyahat noktası olduğu bildirildi. Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor. Ruslar, İstanbul'a artan oranda yeniden gelmeye başladı. Havayolları sefer koydu. Şimdiki gelişler bavul ticareti amaçlı değil, kendileri için alışveriş yapmak, yılbaşını geçirmek, kültür amaçlı gezi ve eğlenme amaçlı. Rus turistler yılbaşında Türkiye'yi tercih ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-12-29 21:43:00 - 2022-12-29 22:08:44
Rus turistlerden Türkiye kararı! Yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ettiler, akın akın geliyorlar!

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberinde, Rusya’da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye’den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye’nin ardından Ermenistan’ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan’ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Yorumlar

Halil

Yerliye pahalı, yabancıya ucuz ülke bizimki. Kimin var böyle ülkesi?

Kenan

Paramiz pul oldu.agalar beyler gibi konaklarlar.ihracat rekoru turizim rekoru bovul ticareti rekoru gunu birlik t.c. giris rekoru..vatandas enfelesyon ezildi. Bir pazar alis verisi 500 tl en azi 350 tl...duyrulur..
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