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Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına yalanlama

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 17 yaşındaki Rus turist Sofya Lanshakova’nın Alanya’da hastanede öldürülüp ardından organlarının çalındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, organların Adli Tıp’ta inceleme için tutulduğunu bildirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına yalanlama

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 17 yaşındaki Rus turist Sofya Lanshakova’nın Alanya’da hastanede öldürülüp ardından organlarının çalındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, organların Adli Tıp’ta inceleme için tutulduğunu bildirdi.


Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofya Lanshakova, aynı mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Lanshakova, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Lanshakova’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Öte yandan Lanshakova’nın babasının ülkesindeki bazı basın kuruluşlarına kızının tedavi için gittiği hastanede öldürülüp, organlarının satıldığını ileri sürdü.



"Ölüm nedeni batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi"


Ulusal ve uluslararası medyada “Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı”başlığıyla yer alan haberdeki iddialar ile ilgili İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür açıklamada bulundu.


Hülür olayla ilgili yaptıklarını incelemede, “Rus uyruklu 17 yaşındaki hasta, 13.07.2019 saat 13.45’te Alanya’da özel bir hastaneye ambulansla akut apandisit on tanısı ile getirilmiştir. Burada yapılan tetkikler neticesinde gerekli tıbbi müdahaleler ivedelikle ve titizlikle yapılmış ancak hasta, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.Hastanın olumu, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı müdahale eden doktorlar tarafından “şüpheli” olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir. Daha sonra cenaze, adli prosedürler gereği, otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya imza ve tutanak karşılığında teslim edilmiştir” dedi.



"Çalınma söz konusu değil"


Otopside toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için uterus (rahim) ve overlerin (yumurtalıklar) bütün olarak alındığını kaydeden Hülür, “İnceleme için alınan organ ve dokular Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca 1 yıl muhafaza edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı inceleme neticesinden de anlaşılacağı üzere hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir. Olayın bu kadar açık olmasına rağmen, gerek insan kaynağı gerekse tıbbi donanımıyla nitelikli sağlık hizmeti verilen ülkemizde bu tür haberlerin yer alması oldukça üzücü ve düşündürücüdür.Aynı zamanda bu tür haberler, kaliteli sağlık hizmetini özveriyle sunan, tıp etiğine bağlı sağlık çalışanlarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:30
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