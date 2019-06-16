Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasıyla turist sayısında önemli bir artış beklediklerini söyledi.16 Haziran 2019 Pazar 11:54
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasıyla turist sayısında önemli bir artış beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, “Gelecek yıl Rusya’dan gelen turist sayısının 7 milyonu geçmesini bekliyoruz” dedi. 2019 için belirlenen 6 milyon hedefinin aşılacağını vurgulayan Bağlıkaya, “6,5 milyon turist sayısı zorlanacak gibi görünüyor” diye konuştu.
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