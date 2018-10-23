THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rus turist odasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Aleksei Konoplev (82) odasında ölü bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 18:05
Rus turist odasında ölü bulundu

Antalya'da Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksei Konoplev'in odasına, bugün saat 10.00 sıralarında temizlik için giren görevli, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Turisti kaldırmaya çalışan temizlik görevlisi, nefes almadığını anlayınca otel yetkililerine haber verdi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aleksei Konoplev'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rus turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:05
  1. Rus turist odasında ölü bulundu
  2. Antalya
  3. Rus turist
  4. ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Birliği, S.Arabistan'ı tehdit etti
    1. Avrupa Birliği, S.Arabistan'ı tehdit..
    2. Antalya'da korkutan yangın
    3. Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 göçmen..
    4. Nijerya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    5. Flaş gelişme! Konsolosluk aracında..
    6. Taşınacaksanız...
    7. CHP'de Mansur yavaş sesleri!..
    8. Beşiktaşlı taraftarlara şok! 13 kişiye..
    9. THY'den dev anlaşma! 15 yıl uzatıldı
    10. Kral Selman'dan 'Kaşıkçı' açıklaması:..
    11. Malatya'da 7 FETÖ sanığına hapis cezası
    12. Lübnan'dan İsrail'e tepki!
    13. Neden düşük oluyor?
    14. Terör devleti Filistinli genci..
    15. Başkan Erdoğan İsveç Büyükelçisini..
    16. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice..
    17. Bu fotoğraf bugün Türkiye’de çekildi!..
    18. 40 milyon Euro'ya Madrid'e gidiyor
    19. Sararmış bardakların temizliği nasıl..
    20. Bebeklerde büyüme atakları belirtileri..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?