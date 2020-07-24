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Ekonomi

Rus tur şirketleri Türkiye'ye yönelik tatil satışlarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:37:20 -
Rus tur şirketleri Türkiye'ye yönelik tatil satışlarına başladı

MOSKOVA (AA) - Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya’da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos’ta dört aylık aranın ardından Türkiye ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.

Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik tur satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “1 Ağustos’tan itibaren İstanbul bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos’tan itibaren doğrudan Antalya uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, tur fiyatlarının da “cazip seviyelerde” olduğuna işaret edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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