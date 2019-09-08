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Rus tekstilcilerden AOSB’ye çıkarma

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “UR-GE Tekstil Kümelenmesi Projesi’’ kapsamında Adana’ya gelen Rus tekstilciler, ziyaretlerinin ikinci ve üçüncü gününde tekstilcilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve fabrika ziyaretleri yaptı.

08 Eylül 2019 Pazar 11:24
Rus tekstilcilerden AOSB’ye çıkarma

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “UR-GE Tekstil Kümelenmesi Projesi’’ kapsamında Adana’ya gelen Rus tekstilciler, ziyaretlerinin ikinci ve üçüncü gününde tekstilcilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve fabrika ziyaretleri yaptı.


Rusya ile Adana arasında tekstil sektöründeki ticari ilişkileri geliştirmek ve ikili görüşmeler yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 50 farklı firmadan toplam 61 kişilik Rus Heyet, bir otelde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Otelin salonuna kurulan stantları tek tek gezen Rus tekstilciler, Adanalı üreticilerle birebir temaslarda bulundu.


Hem ürünleri inceleyen hem de firmaların sorumlularıyla yüz yüze görüşme şansı bulan Rus tekstilciler, Adanalı tekstilcilerle iş birliği ve yatırım imkanları hakkında bilgi alışverişi yaparak, yeni iş anlaşmaları için adım attılar.


İhracatı artırmanın yolunun üretimden, üretimi artırmanın yolunun da ihracattan geçtiği gerçeğinden hareketle hayata geçirilen projede Rus Alım heyeti, yapılan ikili görüşmeler esnasında Türk tekstil sektörünün kalitesini yakından tanıma ürünleri inceleme imkanı buldular.


4 gün boyunca sürecek olan Adana gezisinin üçüncü gününde, Rus Alım Heyeti, AOSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını da ziyaret etti.


Yüz yüze görüşmelerin ardından OSB’ye hareket eden heyet, gruplara ayrılarak fabrikaları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında, Rus tekstilciler AOSB’de üretim yapan firmaları yakından tanıma ve üretim aşamalarına tanıklık etme fırsatı yakaladılar.


Rus Alım Heyeti tekstil kümesinde yer alan tüm firmaları ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:24
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