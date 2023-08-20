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Dünya Rus tankı mayına bastı! Askerin başına gelen şaşırttı
Dünya

Rus tankı mayına bastı! Askerin başına gelen şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:14:00 -
Rus tankı mayına bastı! Askerin başına gelen şaşırttı

2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ilginç görüntülere neden oluyor. Son olarak mayına basan bir Rus tankının içinde bulunan askerin başına gelenler şaşırtıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda, mayına basan ve infilak eden bir Rus tankının içindeki askerin metrelerce havaya uçtuğu görüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 şubatından bu yana süren savaş tüm hızıyla devam ederken cephe hattından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde bir Rus tankının mayına bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Cephe hattından gelen ve İHA'dan çekildiği tahmin edilen görüntüde, arazide ilerleyen bir Rus tankının mayına bastığı görüldü.

Havaya uçtu

Mayına bastıktan sonra infilak eden tankta bulunan mürettebattan bir asker ise, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya yükselerek araziye çakıldı.

İHA görüntüledi

Patlama anı ve askerin metrelerce havaya uçması ise İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.
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