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Gündem Rus tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rus tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri Vitse Admiral Paramov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 12:40:00 -
Rus tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri, Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'ndan yola çıktı.

Bugün saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 80 metre uzunluğundaki, 3 bin 790 grostonluk açık deniz yakıt ikmal tankeri 'Vitse Admiral Paromov', dikkat çekti.

En güç noktadan döndü

Gemi, Boğaz'ın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Tankere, Boğaz'ı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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