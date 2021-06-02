  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme
İsrail'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Vadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Teknoloji Rus Su-57'lerine 5 ülke talip oldu
Teknoloji

Rus Su-57'lerine 5 ülke talip oldu

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, beş ülkenin Su-57 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:09:00 -
Rus Su-57'lerine 5 ülke talip oldu

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazetecilerin Su-57'ye yönelik ilgi olup olmadığı soruları karşısında Miheyev, "Elbette birkaç ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Talepler var. Güneydoğu Asya ilgi gösteriyor. 4-5 ülke Su-57'yle ilgileniyor" cevabını verdi.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay