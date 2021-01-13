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Dünya Rus Su-24 ve Türk Bayraktar TB2 bölgede!
Dünya

Rus Su-24 ve Türk Bayraktar TB2 bölgede!

Suriye'nin İdlib kenti semalarında Rus Su-24 ve Bayraktar TB2 SİHA'larının aynı anda uçuş yaptığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:36:00 -
Rus Su-24 ve Türk Bayraktar TB2 bölgede!

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili semalarında Türk ve Rus hava araçları aynı anlarda görüntülendi.

Bölge kaynakları tarafından aktarılan görüntülerde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi avcı uçağı ile Türkiye'ye ait Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı görülüyor.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının bir süredir Suriye'nin doğusunda artış gösteren IŞİD saldırılarına karşı hava saldırıları düzenlediği biliniyor. Ancak Rus uçakları belli aralıklarla da İdlib semalarında uçuşa devam ediyor.

Türkiye'ye ait Bayraktar TB2'lerin ise İdlib'in güneyinde artan Türk askeri varlığı nedeniyle rutin devriye uçuşunda olabileceği ifade ediliyor. Görüntülerde Bayraktar'ın mühimmat yüklü olmadığı göze çarpıyor.

Özellikle Türk askerlerinin İdlib'in güneyinde M4 karayolu üzerinde icra ettiği devriyelere Bayraktar TB2'lerle hava gözcü desteği sağlanıyor.

Mepanews

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