Rus sözcüden küstah çıkış: Türkiye Suriye'den çekilmeli

İngiliz basını, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, "ABD askerlerinin çekildiği yerlere Esed güçleri girmeli, Türkiye Suriye'den çekilmeli." açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin Esed güçlerine teslim edilmesini ummasına rağmen Türkiye, ABD müttefiklerini Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ten temizlemek için kararlı görünüyor.

"ABD'nin boşalttığı yerler Esed'e bırakılsın"

İngiliz basınında yer alan habere göre; dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin uluslararası kanunlara göre Esed güçlerine teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

"ABD'nin çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getirecek"

Zakharoa, Amerika'nın çekilme planının farkında olmadıklarını ve bu yüzden çok şaşırdıklarını söyledi.

Sözcü, Amerika'nın çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getireceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Suriye operasyonu planı hakkında sorulan soruya sözcü, Türkiye ve Suriye'nin ordularının bölgede karşı karşıya gelmemesi için koordineli bir şekilde çalıştıklarını ama artık bu işbirliğin daha fazla genişletilemeyeceğini söyledi.