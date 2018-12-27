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Rus sözcüden küstah çıkış: Türkiye Suriye'den çekilmeli

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Boşalan yerlere Esed güçleri girmeli, Türkiye Suriye'den çekilmeli" açıklamasında bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:20
Rus sözcüden küstah çıkış: Türkiye Suriye'den çekilmeli

İngiliz basını, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, "ABD askerlerinin çekildiği yerlere Esed güçleri girmeli, Türkiye Suriye'den çekilmeli." açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin Esed güçlerine teslim edilmesini ummasına rağmen Türkiye, ABD müttefiklerini Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ten temizlemek için kararlı görünüyor.

"ABD'nin boşalttığı yerler Esed'e bırakılsın"

İngiliz basınında yer alan habere göre; dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin uluslararası kanunlara göre Esed güçlerine teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

"ABD'nin çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getirecek"

Zakharoa, Amerika'nın çekilme planının farkında olmadıklarını ve bu yüzden çok şaşırdıklarını söyledi.

Sözcü, Amerika'nın çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getireceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Suriye operasyonu planı hakkında sorulan soruya sözcü, Türkiye ve Suriye'nin ordularının bölgede karşı karşıya gelmemesi için koordineli bir şekilde çalıştıklarını ama artık bu işbirliğin daha fazla genişletilemeyeceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:20
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Rusya
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Zakharova
  7. ABD askerleri

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    O Zaman Sizde Çıkın. Ayrıca, Buna Türkiye, Karar Verir. Siz, Değil.
  • Kocasolak Kocasolak 22 dk önce
    İşte oyun YENİ başlıyor, ABD’nin neden çekildiğini şimdi anlıyoruz.
  • hasanhasan31 dk önce
    Kim dost düşman artık anlamıyorum. Ancak bildiğim bir şey var Türkün Türkten Başka Dostu Yok! Buraya Türk yerine Müslüman yazmak isterdim ama oradan da kazık yedik.
  • SerdarSerdar33 dk önce
    Eveeet sözü atalarıma bırakıyoruz: AYIDAN POST RUSTAN DOST OLMAZ!Ulan düşünüyorum da ne kadar şanlı bir ecdadımız var. Bu şerefsizlerin böyle yapacağı en baştan belliydi. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız.
  • SerdarSerdar33 dk önce
    Eveeet sözü atalarıma bırakıyoruz: AYIDAN POST RUSTAN DOST OLMAZ!Ulan düşünüyorum da ne kadar şanlı bir ecdadımız var. Bu şerefsizlerin böyle yapacağı en baştan belliydi. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız.

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