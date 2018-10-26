Rus şirket açıkladı! Yüzde 95'i tamamlandı

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmının yüzde 95’inin, Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattının da yüzde 95.5’inin yapımının tamamlandığı belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un konuyla ilgili açıklamasında, "Sila Sibiri doğalgaz boru hattının Yakutistan'dan Rus-Çin sınırına kadar uzanan kısmında toplam 2 bin 64 kilometre boru kaynatıldı ve döşendi, bu kısım boru hattının toplam uzunluğunun yüzde 95.5'ini oluşturuyor. Sila Sibiri'nin Amur nehrinden geçen çift kollu sualtı kısmının yapımının tamamlanma oranıysa yüzde 90, her iki tünelden de borular geçirildi. Sınırdaki Atamanskaya kompresör istasyonunun inşasına devam ediliyor" dendi.

"2018'de tamamlanacak olan"

Rus gazını Türk ve Avrupalı tüketicilere ulaştıracak olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin de değerlendirdiği açıklamada, "Türk Akımı doğalgaz boru hattının yapımı devam ediyor. Bugün itibarıyla boru hattının 2 kolunda toplam olarak bin 775 kilometre boru döşendi ve bu, gaz boru hattının deniz kısmının toplam uzunluğunun yüzde 95'ini oluşturuyor. Rusya'da Anapa kentinin yakınlarında yer alan kıyı tesislerinin inşaatı tamamlandı, 2018'de tamamlanacak olan devreye alma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de Kıyıköy yerleşiminin yakınlarındaki kabul terminalinin inşaatıysa devam ediyor" ifadelerine yer verildi.