0553 313 94 23

Rus silah devinden bir ilk

Rusların dünyaca ünlü silah markası olan Kalaşnikov, teknolojik alanlara yaptığı yatırımların karşılığı olarak ilk insansız hava aracını üretti. Kalaşnikov ürettiği İHA’nın intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 06:10
Rus silah devinden bir ilk

Abu Dabi'deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı. Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak açıklandı.

Kendisini patlatıyor

İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi hatırlatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor. İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha edebilmiş oluyor. İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe ulaşabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada 30 dakika kalabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 06:10
  1. rusya
  2. silah
  3. İHA
  4. Kalaşnikov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    1. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    2. Trafikte maganda dehşeti!..
    3. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    4. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    5. Yunanistan'da deprem!
    6. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    7. Madende ‘altın’ teklif
    8. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    9. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    10. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    11. Rus silah devinden bir ilk
    12. D-100'de can pazarı!
    13. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    14. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    15. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    16. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    17. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    18. Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme..
    19. Dünya Müslüman Alimler Birliği "İsrail..
    20. Avustralya'da iki sıcak hava balonu..
    21. Serdar Ali Çelikler'den çarpıçı..
    22. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Hakemler bu..
    23. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal..
    24. Erman Toroğlu: Doğru bir hakem, doğru..
    25. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    26. Komşuda 4,7 büyüklüğünde deprem
    27. Avrupa ülkesinden skandal açıklama:..
    28. Kahramanmaraş'ta panik! Bomba imha..
    29. Çoşkun Demirbakan patladı: Ne..
    30. Kenya Somali ile diplomatik ilişkisini..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim