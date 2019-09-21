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Rus senatörden kritik ABD açıklaması: Kriz riskini artırıyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzlerce asker gönderme planlarının bölgedeki gerginliği ve kriz riskini artırdığını belirtti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:20
Rus senatörden kritik ABD açıklaması: Kriz riskini artırıyor

Suudi petrol devi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı sonrası ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yüzlerce asker gönderilmesini planladıklarını duyurmasıyla ilgili Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.

Kosaçev, "ABD yine sınırlarından uzaktaki yerlerde askeri varlığını arttırmanın bir istikrar faktörü olduğunu düşünüyor. Bu her zamanki gibi gerginliğin yanı sıra kriz ve öngörülemez senaryoların gerçekleşmesi riskini arttırıyor. Bölgesel aktörlerin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin bu konuyu düşünme vakti" dedi.

"Kara operasyonu hazırlığı mı?"

Şu aşamada ABD’nin bu kararının illa bir kara operasyonuna hazırlanıldığı anlamına gelmediğini, Pentagon’un savunma görevlerini yerine getirecek sınırlı sayıda güçten söz ettiğini aktaran Kosaçev şu uyarıda bulundu:

"Asker sayısı hızla artabilir"

“Ancak ‘Başladıktan sonra gerisi kolay’ sözünde dendiği gibi: Washington’a İran’a yeni bir provokasyon isnat etmek yeterli olacaktır. Böylece gönderilen asker sayısı hızla artabilir."

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine geçen hafta düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:20
  1. BAE
  2. Suudi Arabistan
  3. Joseph Dunford
  4. Aramco tesisleri
  5. ABD
  6. Birleşik Arap Emirlikleri

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